Troppi detenuti psichiatrici nel carcere di San Donato, D'Alfonso (Pd) interroga il ministro Nordio: "La situazione è esplosiva"

Emergenza sovraffollamento di detenuti psichiatrici nel carcere di Pescara. A sostenerlo è il deputato del Partito democratico Luciano D'Alfonso che con un'interrogazione chiede un intervento al ministro della giustizia Carlo Nordio per sapere quali provvedimenti intende prendere per fronteggiare una situazione divenuta “non più sostenibile”.

I detenuti cui D'Alfonso fa riferimento, sottolinea lo stesso, arrivano nella gran parte dei casi “dagli istituti laziali” da cui sarebbero stati allontanati “per ragioni di ordine e sicurezza”. Rappresentano il 17 per cento della popolazione totale del carcere di Pescara, sottolinea il deputato e cioè sono 60 detenuti sui quasi 360 presenti nel carcere a fronte di un reparto di Atsm (Articolazioni per la tutela della salute mentale) di soli 7 posti.

Una situazione difficile cui si aggiunge quella altrettanto complessa del personale con i dati che, prosegue D'Alfonso, “di un organico di 167 unità di polizia penitenziaria previste e di una forza di polizia effettiva di 109 (-58 unità) pari a una carenza del 33,54 per cento, a fronte di un dato medio di carenza nazionale del 14 per cento”.

Nell’affermare che “non è più rinviabile l’invio di nuovi addetti di polizia penitenziaria con adeguata formazione professionale e l’invio di medici specializzati capaci di fronteggiare con competenza chi ha problemi di natura psichiatrica” D’Alfonso chiede “se il ministro sia al corrente della situazione esposta in premessa e, per quanto di sua competenza, intenda adottare iniziative volte a garantire il rispetto dell’articolo 32 della Costituzione, che pone la salute quale fondamentale diritto dell’individuo e della collettività”.

L'occasione anche per ricordare della visita fatta il 10 febbraio nel corso della quale, spiega il deputato dem, “ho parlato con i rappresentanti sindacali degli agenti, che mi hanno descritto un quadro critico: ci sono 360 detenuti in una struttura che da regolamento ne dovrebbe contenere al massimo 278, una sezione psichiatrica satura che costringe la direzione a far convivere i reclusi ordinari con quelli che presentano problemi mentali, e personale con una media di ferie residue di tre anni. Si tratta di una situazione esplosiva – conclude -, bisogna agire con speditezza”.