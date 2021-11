Problema carcere, a Pescara la sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina

Anna Macina, sottosegretaria alla Giustizia, sarà a Pescara nella giornata di domani, venerdì 12 novembre, per la questione del carcere di San Donato.

A farlo sapere è la deputata Daniela Torto del Movimento 5 Stelle che ricorda come quello della casa circondariale cittadina sia un «problema che merita attenzione».

«Dopo il lavoro di questi mesi, le tante sollecitazioni, le interrogazioni parlamentari e le lettere indirizzate al ministero», informa la parlamentare pentastellata, «venerdì 12 novembre effettueremo un sopralluogo nel carcere di Pescara in compagnia della sottosegretaria alla Giustizia, Anna Macina. Si tratta di un'occasione importante per confrontarci, anche con gli operatori della polizia penitenziaria, sulle gravi carenze strutturali e di organico che interessano l'istituto e le possibili soluzioni da mettere in campo, possibilmente in tempi brevi. I limiti strutturali e la carenza di personale della polizia penitenziaria della casa circondariale di Pescara, e purtroppo anche di altre strutture abruzzesi, che rappresenta ormai un problema atavico, incidono infatti pesantemente sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza di operatori e detenuti».

Così conclude la Torto: «Ringrazio dunque la sottosegretaria Macina per essersi interessata a questa problematica e sono convinta che, con il suo aiuto, potremo sollecitare il Governo a intervenire per scongiurare episodi di violenza, garantire la sicurezza della struttura e condizioni di lavoro dignitose per gli operatori, affinché il carcere rappresenti una vera occasione di recupero per tutti i detenuti».