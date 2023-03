L’accordo è stato sottoscritto da Cisl, Uil, Fials, Nursind e Nursing Up. Le risorse messe a disposizione della Regione ammontano complessivamente a 878mila euro.

Un'indennità mensile di 85 euro per un anno. Questo l'ammontare di quella aggiuntiva relativa all'anno 2022 che arriverà nelle buste paga del personale dei pronto soccorso della regione, dunque anche quello di Pescara. È stato raggiunto e sottoscritto l'accordo tra la Regione e i sindacati per la sua corresponsione dell'indennità.

Definito l'accordo per l'indennità aggiuntiva 2022 destinato al personale dei pronto soccorso: 85 euro in più per un anno