Sottanelli (Azione): "La Regione Abruzzo faccia chiarezza sui costi e sulle inefficienze della centrale operativa unica del 118 Pescara Chieti"

«La Regione Abruzzo faccia chiarezza sui costi e sulle inefficienze della centrale operativa unica del 118 Pescara Chieti».

È la richiesta che proviene dal deputato Giulio Cesare Sottanelli, segretario regionale del partito Azione.

«Sono bastati alcuni mesi di operatività per evidenziare gli errori commessi nella costituzione della centrale operativa unica del 118 Pescara Chieti», aggiunge Sottanelli.

Che poi prosegue nella sua critica: «Quello che doveva essere un processo virtuoso a beneficio dei cittadini dell’area più popolosa d’Abruzzo, si sta rivelando un serio problema. Anzi, un insieme di problemi. Riprendo con forza quanto denunciato nei giorni scorsi dal segretario di Pescara In Azione, Stefano Torelli, e chiedo un intervento immediato della Regione. Le spese a carico della collettività sono aumentate anche in virtù dei costi di affitto del locale ubicato all’interno dell’aeroporto pescarese, che ha sostituito i locali di proprietà delle Asl di Pescara e Chieti dove prima si trovavano le rispettive centrali operative. Inoltre, a ben guardare, non si è proceduto all’auspicata fusione delle centrali, ma a una messa insieme delle due organizzazioni che, di fatto, ha salvato le posizioni apicali».

Questa la conclusione di Sottanelli: «Così, adesso ci sono due responsabili e due medici di centrale, con compiti e autorità e identici e, quindi, si tratta di figure che si sovrappongono. I frequenti blackout informatici ai sistemi operativi e il peggioramento delle connessioni dirette con i reparti ospedalieri sono fonte di forte preoccupazione. Chiediamo alla Regione Abruzzo e all’assessorato alla Sanità di attivarsi immediatamente per porre in essere tutti gli interventi necessari per l’efficienza gestionale e per le indispensabili migliorie tecniche».