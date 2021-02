Il presidente Sospiri sulla riapertura delle scuole a Pescara: "Devono restare chiuse"

Il presidente del consiglio regionale interviene in merito al dibattito sul ritorno in aula per le scuole primarie e le prime medie nonostante l'ingresso in zona rossa della nostra provincia

No alla riapertura delle scuole a Pescara, che devono restare chiuse soprattutto ora che è stata istituita la zona rossa in tutta la provincia e in quella di Chieti per l'alto numero di contagi fra i giovani e bambini per la variante inglese. A chiederlo è il presidente del consiglio regionale Sospiri che interviene nel dibattito riguardante la possibilità che a partire da mercoledì 17 febbraio si possa tornare in aula con le scuole primarie e le classi di prima media. Secondo Sospiri è assurdo pensare ad un provvedimento del genere considerando l'alta circolazione del virus e l'impossibilità di garantire sicurezza pur usando le mascherine e lasciando le finestre aperte con temperature rigide.

Il presidente afferma di comprendere le difficoltà legate alla didattica a distanza, i disagi organizzativi delle famiglie e soprattutto delle mamme per stare con i bambini:

Ma comprendo ancor di più le preoccupazioni espresse da molte famiglie che già oggi hanno dichiarato di non voler rimandare i propri ragazzi a scuola da mercoledì, e comprendo ancor di più il sindaco Masci che, da primo responsabile della salute della città, si trova in queste ore ad assumere una decisione difficile. Ma ritengo che oggi la scelta sia obbligata, anche leggendo i pareri illuminati di quei medici ricercatori che sino a oggi hanno anche dettato in parte le decisioni del Governo. Il quadro che abbiamo davanti a Pescara presenta serie criticità, tanto che il Governatore Marsilio ha istituito a partire da oggi la ‘zona rossa’.

Sospiri ricorda che anche i giovani ora sono fra le categorie a rischio con la nuova variante e Pescara è nel pieno di questa nuova tempesta virologica e dunque vanno adeguate le classificazioni relative alle chiusure delle scuole in zona rossa.