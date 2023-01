Sospiri replica all'associazione Nuova Pescara: "Nessuna esitazione sul processo di fusione"

Non si è fatta attendere la replica del presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, al presidente dell’associazione “Nuova Pescara”, Marco Camplone, sul progetto di legge che modificherebbe la legge regionale n. 26 del 24 agosto 2018, “Disposizioni per l'istituzione del Comune di Nuova Pescara”.

Queste le parole dell'esponente di Forza Italia: “Sarebbe stato più rispettoso per le amministrazioni locali, e soprattutto per i cittadini coinvolti nel processo di fusione, evitare uscite improprie e divulgare imprecisioni grossolane. Basterà attendere 48 ore per ascoltare direttamente dal sottoscritto, proponente del progetto di legge, quali innovazioni presenta la proposta normativa e quanto profondamente dimostri l’assoluta volontà di concludere in maniera efficace e sostanziale il processo di fusione dei Comuni che porterà alla Nuova Pescara”.

Ad ogni modo "già da oggi – dice Sospiri – Gposso assicurare che l’impianto normativo che presenterò giovedì mattina è ampiamente condiviso dall’assemblea legislativa e che fanno solo danno all’Abruzzo i tentativi di boicottaggio a ‘scatola chiusa’ di un testo che ancora non si conosce e che, tra l’altro, considerando la fretta divulgativa dell’associazione ‘Nuova Pescara’, non era ancora nemmeno depositato in consiglio”.

Poi il presidente del consiglio regionale aggiunge: “Non entro nel merito dei contenuti per rispetto dei colleghi e delle amministrazioni che insieme a me hanno lavorato per la modifica della legge, ma mi preme evidenziare quanto sia sconfortante leggere di presunti ‘tentativi di far saltare Nuova Pescara per conservare posti e stipendi’. Sono logiche piccole quelle che intendono solleticare fumose e populiste visioni che tenderebbero alla salvaguardia di posizioni di potere locale", conclude Sospiri.