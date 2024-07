Sospiri sul primo consiglio comunale in città: "Maggioranza solida e competente"

Anche il presidente del consiglio comunale Lorenzo Sospiri ha voluto commentare l'avvio della nuova legislatura comunale a Pescara, con la seduta del primo consiglio:

“Con la prima seduta del consiglio comunale, riparte a pieno ritmo l’attività della seconda consiliatura del sindaco Carlo Masci a Pescara e di una maggioranza di governo solida, compatta, unita che ha grandi obiettivi da realizzare con il pieno sostegno della Regione Abruzzo. Dopo l’esito straordinario delle elezioni, che ha visto la riconferma del sindaco Masci al primo turno, abbiamo avuto bisogno di tempo per formare la squadra degli assessori perché sugli scranni sono saliti uomini e donne fortissimi, campioni di preferenze, professionisti capaci, che avrebbero egualmente meritato di far parte dell’esecutivo. Ma sappiamo che far parte di un’assemblea civica offre comunque occasioni di impegno e lavoro e siamo certi che tutti daranno il proprio contributo concreto al raggiungimento dei progetti che abbiamo all’orizzonte: dalle aree di risulta alla realizzazione della nuova sede della Regione Abruzzo a Pescara, dal completamento del nuovo porto al recupero e rifunzionalizzazione dell’area dell’ex cementificio, dal recupero dei palazzi Clerico alla realizzazione della porta Nord all’allungamento

della pista dell’aeroporto per riportare i grandi collegamenti sul capoluogo adriatico."

Sospiri ha concluso:

"E poi i grandi eventi che ci aspettano, come il G7 il prossimo ottobre, che significano aver proiettato Pescara tra le grandi città d’Italia. Da oggi di nuovo tutti al lavoro, e un augurio particolare per l’impegno assunto

va anche al presidente del consiglio comunale Gianni Santilli e al vicepresidente Claudio Croce, due colonne portanti della nostra maggioranza in Comune, due uomini di esperienza, di grandi capacità che sapranno guidare con saggezza ed equilibrio l’assise”.