Sospiri replica al Pd sul bando delle terme di caramanico: "Sconcertati dagli allarmismi immotivati del centrosinistra"

Il centrodestra regionale è impegnato a far sì che tutto proceda speditamente e senza problemi per quanto riguarda il bando per la gestione delle terme di Caramanico. A dirlo il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che replica alle parole dei consiglieri regionali del Pd Antonio Blasioli e Silvio Paolucci, che avevano lanciato l'allarme sullo slittamento dei termini per la chiusura del bando dal 31 luglio al 18 settembre, con il rischio di perdere anche la stagione 2024.

Contrariamente al Pd, noi vogliamo essere fiduciosi: sappiamo che ci sono operatori che hanno già effettuato i sopralluoghi manifestando così interesse nei confronti della gara d’appalto, che stiamo blindando in ogni modo rispetto ai ricorsi al tar e al consiglio di Stato. Siamo francamente sconcertati dalle affermazioni del Pd che lascia paventare rinvii strumentali della gara per lasciare le terme di Caramanico in una situazione di stallo. La verità è ben diversa: stiamo seguendo passo dopo passo le vicende che interessano la struttura e il nostro progetto di rilancio e rinascita. Il differimento dei termini di gara si è reso in realtà necessario per correggere dei refusi e per adeguare il bando ad alcune prescrizioni della legge regionale.

La settimana prossima sappiamo che verranno pubblicati gli atti rettificati e, nel frattempo, sono anche state fornite le risposte ad alcune richieste di chiarimento pervenute sugli atti di gara. Sappiamo anche che ci sono operatori interessati che hanno anche eseguito il sopralluogo propedeutico presso il complesso termale, per cui stiamo blindando gli atti contro qualunque contestazione da parte della Santa Croce. Fra l’altro, contrariamente a quello che omette di dire il Pd, sia il tar che il consiglio di Stato hanno sino a oggi respinto le istanze cautelari della Santa Croce e siamo fiduciosi anche sul giudizio di merito”.