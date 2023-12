Il presidente Sospiri sulla Nuova Pescara: "Si chiamerà solo Pescara, lo dice la legge regionale"

"Ci sarà il comune di Pescara, anche perché Nuova Pescara è molto meno bello da dire e da ascoltare rispetto a Pescara. Non a caso, a cento anni dal 1927, nel 2027 sorgerà di nuovo Pescara".

A dirlo all'Ansa è il presidente del consiglio regionale dell'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, riguardo al nome della nuova città che nel 2027 nascerà dalla fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore.

Se il nome è uno dei temi che fa registrare accese polemiche, Sospiri sottolinea la necessità di un "ragionamento sereno" e ricorda che "il Comune di Pescara nacque dalla fusione di due Comuni, Pescara e Castellammare Adriatico, e in quel caso prevalse il nome che aveva il maggior radicamento identitario, di storia.

Il Comune che nascerà dalla fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore reca nel suo statuto la presenza dei municipi appunto perché devono determinarsi le identità costitutive. Ci saranno il municipio di Spoltore e quello di Montesilvano, oltre a quelli di Pescara. E' come dice la storia, è come dice la legge regionale che non può essere bypassata da questo punto dello statuto, che non può essere riformato".