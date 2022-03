Il presidente Sospiri incontra l'ambasciatore di Spagna in Italia

Il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha incontrato oggi, a Palazzo dell'Emiciclo, l'ambasciatore di Spagna in Italia Alfonso Dastis, che ha preso parte all'inaugurazione della mostra “Alfonso X e la Galizia”. L'esposizione sarà aperta al pubblico da oggi e fino all'8 aprile. “E’ importante avere iniziative simili per dare nuova luce e far scoprire ai giovani le figure che hanno dato un apporto fondamentale alla cultura europea, come è stata quella di Alfonso X, il quale non solo è stato un legislatore prolifico ma anche un sovrano attento alle arti – dichiara Sospiri -. In un momento in cui l’Europa sta vivendo un momento difficile per la sua stabilità democratica, personaggi di questa caratura sono utili a ribadire l’importanza di avere governati illuminati”. L'incontro con l'ambasciatore è stata l'occasione per sottolineare il rapporto speciale fra L'Italia e la Spagna, Paesi fra i quali c’è stato da sempre un rapporto fraterno.