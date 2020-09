Il presidente Sospiri sulla discarica di Villa Carmine a Montesilvano: "Nessun ritardo per gli interventi programmati"

Nessun ritardo nella programmazione della bonifica dell'ex discarica di Villa Carmine a Montesilvano. Lo ha ribadito il presidente del consiglio regionale Sospiri, intervenuto dopo l'allarme lanciato dai consiglieri regionali Pd sui presunti ritardi nell'avvio della procedura per la messa in sicurezza del sito inquinato. Diversi incontri, anche in emergenza Covid, si sono tenuti sull'argomento e le attività sono fase avanzata di progettazione, in modo coerente rispetto alla riprogrammazione dei fondi, avvenuta d'intesa con il governo nazionale ha spiegato il presidente:

Il progetto di bonifica potrà trovare compiute le procedure d'appalto nei primi mesi del 2021, mentre la messa in sicurezza dal percolato potrà trovare nei mesi successivi il giusto tempo per l'approntamento dei bandi gara. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. Non sfugge all'attenzione dei cittadini che parliamo di procedure complesse il cui minuzioso e attento lavoro delle competenze tecniche, portato avanti nella direzione del massimo dettaglio, rappresenta certamente l'unica garanzia di successo di una operazione strategica per il territorio che la nostra amministrazione regionale sta portando avanti con estremo interesse e soprattutto grande senso di responsabilità