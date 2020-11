Il presidente Sospiri sul sopralluogo al Covid Hospital: "La battaglia non è ancora finita"

Anche il presidente del consiglio regionale Sospiri ha partecipato ieri, assieme al presidente della Regione Marsilio e all'assessore regionale Verì, al sopralluogo effettuato nel Covid Hospital con il direttore dell'Uoc di malattie infettive Parruti.

Sospiri ha ricordato come in 90 giorni sia stato allestito e reso operativo un ospedale con 180 posti letto che oggi, di fatto, supporta l'emergenza per tutta la Regione. A breve ripartiranno cantieri e progettazioni per potenziare ulteriormente la struttura, dotandolo di una tac riservata per i pazienti covid e il 20 novembre aprirà il cantiere per la realizzazione delle aree di

isolamento in connessione con il nuovo pronto soccorso di terapia sub-intensiva.

Gli interventi sono chiari: trasferiti nel distretto di via Rieti tutti i servizi no-Covid che ancora si trovavano nella palazzina rossa e che riguardano la medicina territoriale; approvato il progetto per il rifacimento degli spogliatoi a servizio del personale in servizio nelle terapie intensive e sub-intensive e la realizzazione degli studi medici; entro venerdì 13 novembre sarà consegnato il progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di adeguamento dei percorsi Covid e di collegamento con i servizi funzionali del presidio ospedaliero di Pescara, entro cinque giorni chiuderemo la gara d’appalto.

Sempre venerdì 20 fa sapere Sospiri, partirà il progetto di ristrutturazione del pronto soccorso per percorsi separati all'ospedale di Pescara e in quello di Penne. Infine ci sarà anche la rimodulazione di 1,3 milioni di euro per incrementare i posti in terapia intensiva.