Il presidente Sospiri sulla nuova emergenza Covid: "Pronti 134 milioni da destinare agli abruzzesi"

L'Abruzzo si sta facendo trovare pronto davanti alla seconda ondata del Coronavirus, e sono pronte già diverse importanti misure con lo stanziamento di 134 milioni di euro da poter liquidare con la massima velocità già dal prossimo consiglio regionale.

Lo ha fatto sapere il presidente del consiglio Sospiri, che ha ringraziato gli assessori Fioretti e Febbo per il lavoro svolto ed augurato buon lavoro a Daniele D'Amario e Pietro Quaresimale, che sono entrati da ieri nella giunta Marsilio. Sospiri sottolinea come occorra accelerare per le misure già esistenti per il settore del turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica, ricordando che la giunta Marsilio ha riprogrammato in estate 104 milioni dell'Fsc senza rallentare nessuna opera, fondi destinati alle categorie colpite dalle restrizioni del nuovo dpcm.

Possiamo immediatamente attivare un bando a sostegno delle associazioni sportive e culturali, prevedendo inoltre un contributo per l'affitto degli studenti abruzzesi fuori sede e un aumento delle misure in favore delle imprese che hanno già usufruito di finanziamento di 6 milioni di euro. 10 milioni di euro possono essere destinati al trasporto pubblico; 30 milioni di euro andranno a beneficio dei destinatari del fondo perduto, parliamo della stragrande maggioranza dei codici Ateco coinvolti dalle restrizioni

Il fondo, spiega Sospiri, può arrivare a 60 milioni grazie ad ulteriori strumenti; risorse si possono destinare anche alle scuole di formazione ed agli istituti alberghieri per i convitti, finanziare opere pubbliche per il turismo ed arrivare a stanziare subito 134 milioni di euro, chiedendo collaborazione all'opposizione.