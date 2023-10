Sospiri incontra i costruttori per discutere della legge regionale per sostenere il settore edilizio e l'efficientamento energetico

Incontro giovedì 12 ottobre fra il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e i rappresentanti delle associazioni di categoria dei costruttori edili, per discutere del progetto di legge “Disposizioni a sostegno degli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio sul territorio regionale” che dopo il passaggio in Commissione Bilancio arriverà all’esame del consiglio regionale. Si tratta di una norma che, una volta approvata, vorrà provare a dare un sostegno al comparto edilizio che si trova in un momento particolarmente difficile e delicato con le criticità emerse dal Superbonus.

“L’incontro si è rivelato molto produttivo e i costruttori si sono detti molto favorevoli rispetto al dispositivo di un provvedimento rispetto al quale si valuteranno eventuali piccoli correttivi che scaturiranno dalle osservazioni emerse nel corso del confronto. L’obiettivo è portare all’approvazione dell’Aula una legge che ci permetta di sperimentare il meccanismo più efficiente, veloce, trasparente e lineare e che possa accrescere la sua portata anche negli anni futuri. Il testo è frutto di un lavoro complesso ed è stato elaborato anche sulla base di provvedimenti di altre regioni. Siamo consapevoli che non possa rappresentare la soluzione a tutte le criticità legate al Superbonus ma c’è da parte nostra la massima determinazione a fornire uno strumento utile ed efficace per famiglie e imprese”