Il presidente Sospiri sull'Abruzzo all'Expo di Dubai: "L'inizio di un percorso che porterà ottimi risultati"

L'Expo di Dubai rappresenta un punto di partenza per l'internazionalizzazione dell'Abruzzo e delle sue risorse turistiche, economiche ed enogastronomiche. A dirlo il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che ha commentato la partecipazione dell'Abruzzo all'esposizione internazionale in corso a Dubai, dopo la conclusione delle iniziative organizzate dalla Regione Abruzzo assieme all'Arap. Sospiri ha ricordato che nel Padiglione Italia, già visitato da oltre un milione di persone, sono state trasmesse le immagini dell'Abruzzo e delle sue bellezze e peculiarità, una vetrina formidabile per far conoscere il nostro territorio in nuovi importanti mercati ha aggiunto il presidente assieme ai consiglieri regionali:

“Grazie ad Arap e camera di Commercio, attraverso il presidente Marzocchi, abbiamo avuto la possibilità di esporre alcune delle peculiarità imprenditoriali del nostro Abruzzo. Conosciamo le potenzialità in termini di

creatività e di capacità di molti imprenditori presenti e possiamo testimoniare la serietà e la fatica da loro sostenuta, conosciamo gli sforzi da loro compiuti in termini di innovazione tecnologica nei sistemi produttivi, specie negli ultimi due anni per restare al passo con i tempi e con le nuove esigenze, e sappiamo che questi abruzzesi esprimono senza dubbio la massima qualità possibile nella competizione nazionale. Ovviamente Expo Dubai è un altro mondo, ma crediamo che l’Abruzzo, a determinate condizioni, possa senza dubbio ritagliarsi una fetta di presenza anche nel panorama internazionale."

Sospiri ha concluso aggiungendo che la Regione Abruzzo ha fatto bene a sostenere questa iniziativa, e ogni sforzo verrà sicuramente ripagato dai nuovi rapporti che le nostre imprese avvieranno grazie proprio all'Expo:

Sicuramente con Expo Dubai cominciamo un percorso che dovrà essere portato avanti e siamo certi che aver messo in campo il nostro potenziale, il nostro territorio, ci restituirà a breve un importante risultato che verificheremo subito in termini di presenze in- coming”.