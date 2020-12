Stop al blocco del vitalizio per l'ex presidente della Regione Ottaviano Del Turco

Stop al blocco del vitalizio per l'ex ministro ed ex presidente della Regione Ottaviano Del Turco. L'ufficio di presidenza del Senato ha deciso di bloccare per un mese la delibera, così da poter acquisire ed esaminare nuovi documenti. Ieri si è tenuta una riunione ad hoc che era stata convocata dalla presidente Elisabetta Casellati.

Come ha spiegato all'Adnkronos il figlio Guido, giornalista, Ottaviano Del Turco ha un tumore ed è affetto da malattie degenerative come l'Alzheimer e il Parkinson: "Ringrazio la presidente Casellati per quanto sta facendo nei confronti di mio padre e ringrazio quanti, e sono davvero tanti, stanno dimostrando il loro affetto nei confronti di un uomo dello Stato che, al di là di come ognuno possa pensarla, in questo momento sta soffrendo e non è in grado di comprendere quello che gli sta accadendo intorno".