Contro la guida spericolata in via Morrone arrivano i dissuasori: possibile diventi a senso unico e che arrivino le telecamere

“Installazione dei dissuasori sonori e visivi lungo via Morrone, potenziamento degli specchi per migliorare la visibilità negli incroci e, soprattutto, un approfondimento con gli uffici tecnici della mobilità per valutare l’istituzione di un senso unico di marcia e di telecamere che siano un deterrente contro quegli automobilisti che scambiano quotidianamente il piccolo asse stradale per una pista di Formula Uno”.

Questi gli interventi che interesseranno al traversa di Pian delle Mele comunicati dal presidente della commissione comunale mobilità Armando Foschi che questa mattina insieme a diversi esponenti di Palazzo di Città e con il maggiore della polizia locale Riccardo Aceto.

A sollevare il problema già nel 2020 era stato, ricorda lo stesso Foschi, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Paolo Sola con una petizione in cui si elencavano le criticità della strada. Una petizione in cui si sottolineava in particolare “la necessità di intervenire presso la via con l’installazione di dossi stradali o dissuasori di velocità, con relativa segnaletica. Allo stesso modo, dalle numerose segnalazioni dei residenti della zona e tamponamenti purtroppo non infrequenti, risulta necessario ripristinare lo specchio stradale all’angolo tra la stessa via Morrone e via Punta Penna, inspiegabilmente rimosso. Tali richieste si ritengono utili al fine di tutelare l’incolumità pubblica e privata, dei residenti e di tutti coloro che transitano per accedere alle abitazioni circostanti e alle attività limitrofe, costantemente minacciati dalla velocità dei veicoli in transito”.

Una situazione di cui oggi lo stesso Foschi ha preso contezza. “Parliamo di una piccola strada – riferisce facendo il punto delle criticità rilevate -dove attualmente è consentito un doppio senso di marcia con la sosta, spesso selvaggia, su entrambi i lati della carreggiata, sosta che nella maggior parte dei casi avviene anche occupando il marciapiede sul lato monte o lato sud, e anche a ridosso degli ingressi privati carrabili, ostacolando la vista di chi esce da un cancello, con il rischio di travolgere un’auto, o anche uno scooter in transito. E i rischi raddoppiano quando si percorre via Morrone in discesa perché i mezzi viaggiano a una velocità molto sostenuta”.

Il secondo sopralluogo in realtà, perché uno ricorda il presidente della commissione era stato in realtà già fatto, ma con il cambio delle normative anche gli interventi pensati vanno modulati e così sarà per via Morrone inserita nel piano generale del traffico urbano “tra le strade a servizio delle emergenze, ovvero strada preferenziale o privilegiata per il transito delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso, dunque i dossi stradali sono rigorosamente vietati”, aggiunge. Una strada che oltre ad essere una parallela di via Fonte Romana, sottolinea ancora Foschi, “porta il traffico sull’ultimo tratto di via del Circuito al confine con Villa Raspa di Spoltore”.

Sul senso unico l'ipotesi resta in piedi, ma sarà approfondita perché sia in un senso che in un altro e cioè che lo si preveda in salita o in discesa, le criticità non mancherebbero. Certo è che sui dissuasori e le bande sonore e visive si andrà avanti e in fretta n quanto più efficaci dei semplici dossi e quindi capaci, conclude il presidente, “di scoraggiare la corsa a folle velocità dei mezzi in transito, ripristinando, anzi potenziando, gli specchi a ogni incrocio, in modo da incrementare la visibilità soprattutto per chi esce da un passo carrabile o cortile-parcheggio privato. Infine agli uffici suggeriremo anche la possibilità di posizionare in un punto strategico di via Morrone una telecamera che diventi il deterrente per scongiurare il superamento dei limiti di velocità. Misure, queste ultime, di immediata attuazione”.