Sopralluogo del sindaco Perazzetti nella scuola Giansante per i lavori di riqualificazione [VIDEO]

Sopralluogo del sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti nella scuola Giansante dove sono in corso importanti lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico. Il primo cittadino angolano, che ha postato un video sui social, ha spiegato e ricordato che si tratta di lavori per 900 mila euro grazie a fondi Pnrr, che renderanno la scuola più sicura e soprattutto all'avanguardia per quanto riguarda i sistemi di efficientamento energetico e sostenibilità:

"Questa mattina abbiamo effettuato un sopralluogo per accertarci dell’evoluzione dei lavori nella scuola Giansante, che procedono in maniera regolare, siamo al montaggio del cappotto esterno e degli infissi, a seguito di questo verranno installati i nuovi punti luce a led e poi si metterà mano all’impianto di riscaldamento. Ora si sta montando il cappotto di isolamento della scuola, saranno quindi sostituiti gli infissi e gli impianti di riscaldamento che permetteranno un notevole risparmio in termini di consumi energetici".

Ricordiamo che sempre a CIttà Sant'Angelo sono in corso lavori di efficientamento energetico anche nella scuola Fabbiani, con fondi per 600 mila euro ottenuti grazie alle risorse del progetto Kyoto.