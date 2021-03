Sopralluogo del sindaco Masci e dell'assessore Seccia al Palafiere per le vaccinazioni di massa: "Fino a 1.500 dosi al giorno"

Il sindaco Masci, assieme all'assessore Seccia, ha effettuato questa mattina un sopralluogo per verificare e organizzare gli spazi al Palafiere in via Tirino, dove si terranno le vaccinazioni di massa per il Covid con l'inizio della fase 2 della campagna.

Il primo cittadino, con un post su Facebook, ha spiegato:

Da mercoledì metteremo a disposizione della Asl di Pescara un centro vaccinale con 12 postazioni, più 4 per i medici di base, per effettuare fino a 1.500 vaccinazioni al giorno. Saremo pronti per quando arriveranno i vaccini promessi, fino ad allora continuerà a essere operativo il PalaBecci, dove abbiamo già vaccinato circa 10.000 persone.

Ricordiamo che questa mattina 22 marzo il presidente della Regione Marsilio assieme all'assessore Verì ha spiegato nel dettaglio l'organizzazione e le tempistiche per la fase 2 della vaccinazione contro il Covid, con le fasce e categorie prioritarie e i nuovi punti di somministrazione che saranno in parte organizzati con dei camper attrezzati delle quattro Asl territoriali.