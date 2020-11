Sopralluogo delle commissioni comunali nel nuovo pronto soccorso: "Sarà pronto per l'inizio di febbraio" [FOTO]

Sarà completato per l'inizio di febbraio 2021 il cantiere per la realizzazione del nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Pescara. una struttura all'avanguardia di 2.200 metri quadrati complessivi, che avrà all'interno decine di ambulatori per l'osservazione di breve intensità per i pazienti di codice verde e giallo, un obi dedicato alla pediatria, una shock room per i pazienti di traumatologia e codici rossi.

Lo hanno fatto sapere i presidenti delle commissioni comunali mobilità e lavori pubblici Foschi e Pastore che hanno eseguito questa mattina un sopralluogo sul posto. Saranno a disposizione anche una tac e un'ala radiologica esclusive, con corridoi che impediranno qualsiasi contatto fra i pazienti codiv e quello non codiv, che avranno stanze di'isolamento dedicate.

L’ostacolo più importante è stata la presenza di un cavidotto MT che ha impedito per mesi alle ruspe di operare, il prossimo 27 novembre quello stesso cavidotto verrà realizzato ex novo in strada, lungo via Fonte Romana, e infatti la comunicazione ha bloccato momentaneamente il cantiere comunale che prevedeva il rifacimento della strada, che comunque effettueremo una volta che sarà completato il nuovo cavidotto. Come ha illustrato l’ingegner Busichi il cantiere ha subito alcune modifiche, aggiustamenti e aggiornamenti alla luce della pandemia in corso, perché il primo progetto originario è nato prima dell’emergenza Covid; oggi quel virus è una realtà con cui dobbiamo inevitabilmente convivere, almeno per ora, e dunque è necessario anche gestirlo in termini di accoglienza sanitaria all’interno del Pronto soccorso prevedendo percorsi diversi anche per i malati.

Potranno arrivare contemporaneamente quattro ambulanze, a fronte delle due permesse oggi, con procedure standardizzate per il covid che prevedono un ala pre triage dove stabilire se si tratta di un sospetto caso di contagio o meno, e a seconda dell'esito sarà dirottato nell'ala di riferimento seguendo un percorso diagnostico rapido ed efficace.