Sopralluogo del sindaco nel cantiere in via Croce: "Cittadini soddisfatti nonostante i disagi"

Il sindaco di Pescara Masci si è recato questa mattina in via Benedetto Croce dove da lunedì 14 dicembre è partito il cantiere per la riqualificazione della strada. L'intervento, atteso da decenni dai residenti e commercianti della zona, prevede lo ricordiamo il rifacimento completo dell'asfalto, una nuova pavimentazione per i marciapiedi e l'installazione di nuovi arredi urbani.

Il primo cittadino ha ammesso che i lavori potranno causare qualche disagio in questo periodo, ma ha aggiunto che i cittadini che ha incontrato in strada hanno espresso grande apprezzamento per questo intervento. I lavori dovrebbero terminare entro il mese di aprile del 2021. Sul fronte della viabilità, sono previsti i divieti di sosta e di fermata nei tratti che interesseranno progressivamente l'asse stradale.