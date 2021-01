Sopralluogo di Masci e Santilli nei parchi pubblici dove saranno installate le nuove oasi di gioco [FOTO]

Il sindaco di Pescara Masci, assieme al vicesindaco e assessore Santilli, si è recato questa mattina in sopralluogo all'interno dei parchi cittadini dove sono in corso i lavori per l'installazione dei nuovi giochi dedicati ai bambini. In particolare, verranno sistemati o sostituiti i giochi già presenti e create nuovi oasi di gioco rinnovando anche i percorsi vita:

Entro pochi giorni avremo più di 10 parchi con spazi gioco che faranno la gioia dei bambini, lavoriamo affinché queste aree di vita siano sempre più a misura di bambino. Pescara e l'ambiente devono essere un matrimonio indissolubile, sempre così per migliorare la qualità della vita dei pescaresi.

Anche a Montesilvano qualche settimana fa il sindaco De Martinis si era recato in alcun parchi dove sono in corso le installazioni dei nuovi giochi per bambini.