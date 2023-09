Sopralluogo di Masci per i lavori sulla riviera nord: "Asfalto colorato per rendere la città moderna"

Nuovo asfalto colorato e marciapiedi riqualificati nel tratto al confine con Montesilvano della riviera nord. Il sindaco di Pescara Carlo Masci si è recato sul posto per un sopralluogo al fine di verificare l'avanzamento del cantiere, spiegando che a partire dal 9 settembre, quando verrà riaperto al traffico quel tratto di riviera oggetto di lavori, ci saranno diverse novità per coloro che transitano:

"Proseguiamo i lavori di riqualificazione dei marciapiedi e del manto stradale sulla riviera nord, all’ingresso della nostra città. Sabato prossimo chi entrerà a Pescara troverà un nuovo asfalto, colorato, bello, oltre che una strada più sicura. Pescara guarda alle più evolute città europee, con strade colorate, piste ciclabili, corsie preferenziali e tragitti con il limite di 30km/h. Stiamo costruendo la città del futuro, moderna, sostenibile, accogliente, inclusiva. La città per tutti e di tutti". Ricordiamo che per consentire lo svolgimento dei lavori da cinque giorni è in vigore il divieto di transito nell'ultimo tratto del lungomare.