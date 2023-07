Sopralluogo del sindaco Masci nei palazzetti sportivi di via Elettra e al Pala Giovanni Paolo II dove sono in corso i lavori di riqualificazione

Il sindaco di Pescara Carlo Masci si è recato giovedì 20 luglio nei due palazzetti dello sport in via Elettra dove sono in corso, assieme al Pala Giovanni Paolo II a San Donato, interventi di riqualificazione e ammodernamento per un importo complessivo di 1,188 milioni di euro.

Masci ha spiegato che da tanti anni gli impianti sportivi cittadini necessitavano di una serie di interventi strutturali soprattutto per quanto riguarda gli impianti:

"I nostri impianti sportivi avevano bisogno di un intervento di risanamento complessivo per eliminare le numerose criticità presenti da troppi anni. Tantissime associazioni e migliaia di atleti, ogni giorno, si allenano nei nostri impianti. Per loro vogliamo strutture moderne, funzionali, efficienti dal punto di vista energetico e che tutelino l’ambiente. Al Pala Elettra 1 abbiamo smantellato il parquet, sistemato i servizi igienici come faremo anche nel Pala Elettra 2. Allo stadio Adriatico Cornacchia abbiamo avviato da settimane la sostituzione delle sedute e il potenziamento dell'impianto di illuminazione. L'obiettivo è riuscire a restituire per l'avvio della nuova stagione sportiva, in autunno, alle associazioni e società che praticano sport. La nostra città vive di sport e in questi impianti sono passati decine di migliaia di atleti, e altrettanti ne passeranno per il futuro. Al bocciodromo di Zanni realizzeremo un impianto polivalente e anche in via Di Girolamo l'impianto sarà a disposizione per pallavolo, basket, calcetto e altre discipline."