Sopralluogo del presidente Ater Lattanzio e del capogruppo Udc nel cantiere aperto per le case Gescal

Pignoli, assieme al consigliere Berardino Fiorilli, si è detto soddisfatto della presenza del presidente Ater Mario Lattanzio in via Pineta di Roio

Nuovo sopralluogo da parte dell'Ater e del capogruppo Udc al Comune Massimiliano Pignoli, assieme al consigliere Berardino Fiorilli, nel cantiere in corso nella zona delle case Gescal in via Pineta di Roio. Presente, come promesso, il presidente dell'Ater Mario Lattanzio che ha voluto llustrare e spiegare i lavori svolti dall’Ater

Pignoli si è detto soddisfatto soprattutto per aver ascoltato anche i tecnic Ater che hanno illustrato la natura tecnica dei lavori e ascoltato le istanze dei residenti delle case popolari. Fiorilli ha aggiunto:

"L'ascolto dei cittadini e la partecipazione attiva degli amministratori possono produrre sempre buoni risultati. Amministrare la cosa pubblica non è facile e talvolta ci sono problemi di non facile soluzione, ma la collaborazione tra enti e l'ascolto dei cittadini possono sicuramente migliorare le cose. Ringrazio per la sua disponibilità e sensibilità il presidente dell'Ater Mario Lattanzio che oltre ad ascoltare le nostre istanze ha voluto partecipare personalmente al sopralluogo di questa mattina presso le case Gescal."

Il presidente Lattanzio ha aggiunto:

“Sono venuto per spiegare ai residenti la natura di questi lavori che hanno visto l’impiego un milione e 370mila euro di fondi statale e regionali per mettere le palazzine in sicurezza alcune palazzine, facciate e tetti. Si tratta di lavori che sono previsti dai finanziamenti e ovviamente devono essere compresi nei fondi stanziati. A Pescara stiamo eseguendo lavori in diversi stabili. Tutto quanto previsto nel finanziamento sarà fatto”.