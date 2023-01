Ultimo sopralluogo nel Ferro di cavallo, la demolizione si avvicina: fra pochi giorni l'apertura delle buste per l'appalto

Prosegue spedito e senza rallentamenti l'iter per arrivare alla demolizione del Ferro di cavallo a Rancitelli. Nella giornata odierna 16 gennaio, si è svolto sul posto un ultimo sopralluogo alla presenza del sindaco Carlo Masci, dell'assessore comunale Isabella Del Trecco, del presidente dell'Ater Mario Lattanzio e del direttore Gianni D'Addazio e del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri oltre alla polizia municipale. Abbiamo raggiunto l'assessore Del Trecco per capire le tempistiche e la situazione trovata nello storico edificio popolare sgomberato a seguito dell'approvazione del progetto che prevede la demolizione del fabbricato con la successiva ricostruzione, oltre alla riqualificazione dell'area con la creazione di spazi verdi e comuni per favorire la socialità, e la realizzazione di edilizia popolare di ultima generazione.

L'assessore ha spiegato che ormai di fatto tutto il Ferro di cavallo è completamente vuoto:

"Lo stabile è completamente vuoto e non vi sono più da tempo nè famiglie con regolare assegnazione che sono state spostate in altri edifici di edilizia popolare, nè tantomeno gli inquilini abusivi. Le porte sono state murate e tutte le operazioni sono state seguite costantemente dalla polizia municipale. Ora si passerà alla fase riguardante l'assegnazione dell'appalto per la demolizione e ricostruzione: il 19 gennaio prossimo ci sarà, da parte dell'Ater, l'apertura delle buste con le offerte".

La Del Trecco ha fatto sapere che il bando per l'appalto ha avuto un ottimo riscontro: sono infatti oltre 60 le imprese che hanno presentato un'offerta e dunque ora si procederà con l'apertura delle buste fino all'assegnazione definitiva dell'appalto alla ditta vincitrice:

"A questo punto occorrono i tempi tecnici e burocratici previsti dalla legge ma l'auspicio è che entro la primavera possano partire i lavori per demolire il fabbricato. Le operazioni, ci hanno spiegato i tecnici, saranno anche più semplici rispetto a quanto accaduto in via Lago di Borgiano, dove fra l'altro ci siamo recati per un breve sopralluogo ed abbiamo verificato come la demolizione delle palazzine inagibili è stata completata, in quanto il Ferro di cavallo non ha edifici attigui e confinanti, che necessitano di un'attenzione e di procedure più lunghe".