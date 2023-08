Sopralluogo del sindaco Masci nel bocciodromo di Zanni: "Ci sarà anche una palestra per i disabili"

Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha effettuato un sopralluogo lunedì 7 agosto all'interno del bocciodromo di Zanni, struttura sportiva oggetto di lavori di riqualificazione e potenziamento. All'interno, infatti, sorgerà un vero e proprio impianto sportivo polivalente a disposizione del quartiere, della città e della vicina scuola.

"Una struttura che stiamo riconvertendo, realizzeremo un impianto polivalente di pallacanestro, pallavolo, ginnastica, con una palestra fruibile anche da persone con disabilità motoria. Realizzeremo un palazzetto a consumo zero, a disposizione del quartiere e della scuola adiacente, per i tanti giovani che fanno sport a Pescara. Anche gli amanti della disciplina delle bocce avranno il loro spazio, con due campi nuovi all’aperto. Ho sempre detto che in ogni quartiere avremmo realizzato nuovi impianti sportivi, nuove scuole, nuovi parchi, ovvero sistemato e adeguato quelli già esistenti, trascurati nel tempo. Le promesse le mantengo sempre."

ll progetto, lo ricordiamo, l’abbattimento delle barriere architettoniche, con la riqualificazione dei locali spogliatoio dove è prevista la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione degli infissi, la realizzazione dei nuovi impianti adottando le misure utili a garantire il risparmio dei consumi d’acqua per l’utilizzo delle docce. Gli spazi precedentemente inutilizzati saranno recuperati per realizzare un locale pronto soccorso e per dotare i locali spogliatoio di servizi igienici per diversamente abili come previsto dalle normative Coni. Il vecchio alloggio del custode sarà completamente ristrutturato, ospiterà nuovi spazi idonei per lo svolgimento di attività didattiche disponibili per le varie società sportive e per lo svolgimento di attività ludico-sportive e di corpo libero.