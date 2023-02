Sopralluogo del presidente De Martinis nel liceo Galilei: "Quasi terminati i lavori per la nuova palestra" [FOTO]

Sopralluogo da parte del presidente della Provincia Ottavio De Martinis, nel liceo scientifico Galilei di Pescara dove, nella sede in via Vespucci, ha incontrato i rappresentanti d’Istituto Federico Balucani, Pierfranco Di Zio, Matteo Lombardi e William Di Blasio e della rappresentante della consulta degli studenti Martina Cirotti. L'obettivo dell'incontro era fare il punto sull'avanzamento dei lavori della palestra, che è finalmente quasi pronta per essere inaugurata. Presenti anche per la Provincia, il dirigente tecnico Marco Scorrano e il funzionario del servizio presidenza e dimensionamento scolastico Paolo Di Gabriele, inoltre, il direttore dei lavori Gino Lozzi, l’architetto Massimo Capocasa, la ditta esecutrice Mics.r.l del gruppo Gravina, con i fratelli Gravina, Fabio Di Giovanni e il geometra Cesare Ammazzalupo. De Martinis ha dichiarato:

"Ho parlato a lungo con gli studenti, rispondendo alle domande e alle loro curiosità e li ho ringraziati per la disponibilità e la pazienza dimostrate. Quest’opera è molto importante, grazie ai materiali e al progetto all’avanguardia, innalza il livello di questa scuola e di tutto il territorio. In questi anni ci sono stati ritardi tecnici fisiologici, causati prevalentemente dagli effetti del momento storico che stiamo vivendo, ma ormai siamo giunti al termine. Sono stati fatti grandi sforzi da parte di tutti, e in primis da parte della ditta costruttrice. Ma l’attesa è finita ed è il momento di pensare ai nuovi spazi che entro la metà di marzo saranno nella piena disponibilità del Liceo. Gli studenti sono tornati in aula inorgogliti dall’incontro che li ha resi non solo destinatari, ma anche interlocutori e protagonisti di un’opera pubblica. "

De Martinis ha sottolineato l'importanza della colalborazione con il dirigente scolastico Carlo Cappello per superare gli ostacoli per la realizzazione dell'opera:

"Una collaborazione fondamentale per la realizzazione di questo bene comune che permetterà ai ragazzi di migliorare la qualità del benessere dello stare a scuola. Ringrazio, infine, la ditta Mic che ha dimostrato assoluta affidabilità: con grandi sforzi e costante disponibilità ha permesso al progetto di arrivare a conclusione."