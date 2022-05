Sopralluogo del presidente De Martinis a Città Sant'Angelo per i lavori nell'istituto scolastico Spaventa

Il presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis ha compiuto nei giorni scorsi un sopralluogo nell'istituto Spaventa di Città Sant'Angelo, per fare il punto della situazione per i lavori che a breve partiranno nello storico istituto scolastico per la messa in sicurezza e riqualificazione delle aule e dell'intera struttura. De Martinis è stato accompagnato dal sindaco Matteo Perazzetti ed ha incontrato la dirigente scolastica Lorella Romano. Si è ragionato su come riuscire a ridurre al minimo i disagi per gli studenti e tutto il personale scolastico durante l'apertura del cantiere. Presente anche il consigliere provinciale Antonio Romano.

Ricordiamo che qualche settimana fa sulla questione dei lavori nell'istituto Spaventa era intervenuto il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli, che aveva denunciato assieme ai consiglieri comunali del partito i ritardi per l'avvio dell'intervento, considerando i numerosi disagi vissuti dagli studenti costretti a seguire le lezioni all'interno di aule disclocate in altre sedi. I lavori erano attesi dal 2016. Alle critiche di Blasioli aveva replicato il rappresentante d'istituto del liceo Nicola Piccirillo che aveva invitato Blasioli ad agire concretamente dopo sei anni di proclami da parte degli amministratori locali di qualsiasi schieramento politico.