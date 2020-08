Previsto un sopralluogo della commissione Controllo e Garanzia nella scuola di Borgomarino

Previsto un sopralluogo della commissione Controllo e Garanzia nella scuola Borgomarino di Pescara domani, lunedì 24 agosto.

Il presidente Piero Giampietro ha convocato una seduta nel plesso di via Puccini per domani mattina alle ore 10.

La richiesta per la commissione è stata fatta da diversi consiglieri, fra i quali Marinella Sclocco che ha anche presentato una interrogazione in aula.

Al centro della seduta ci saranno i lavori che stanno interessando la ormai ex palestra del plesso, dove sono in fase di realizzazione, con pannelli fonoassorbenti e soffitto comune, 4 aule che ospiteranno altrettanti classi della scuola primaria per un numero compreso fra 80 e 100 bambini. I genitori della scuola, preoccupati per i lavori, hanno chiesto anche l’intervento della Asl.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

foto di repertorio