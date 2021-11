Sopralluogo della commissione comunale nel cantiere della scuola Michetti: "Nessun operaio al lavoro, situazione preoccupante" [FOTO]

Cantiere fermo e nessun operaio al lavoro nel cantiere per la messa in sicurezza della scuola Michetti, invia del Circuito. Questa mattina la commissione comunale controllo e garanzia presieduta da Piero Giampietro (Pd) si è recata sul posto per un sopralluogo dopo le segnalazioni arrivate da parte di residenti e genitori che hanno notato ormai da diverso tempo un rallentamento significativo dei lavori nel cantiere, che dovrebbe essere chiuso a febbraio 2022 per consentire il ritorno in aula dal nuovo anno scolastico a settembre 2022. Il complesso dovrà riospitare gli alunni della scuola media Michetti e della scuola primaria e dell'infanzia di via Monte Siella, chiusa anch'essa ormai da due anni perché inagibile e temporaneamente ospitati nella ex scuola Villa Fabio. Giampietro ha dichiarato:

"Ma la situazione preoccupa sempre di più genitori e docenti ma anche il resto del quartiere alle prese con un cantiere non custodito al confine fra l'altro con lo stabile ormai abbandonato della scuola San Giovanni Bosco: due scuole diventate in pochi mesi simbolo di degrado. Dopo aver convocato diverse sedute sul tema, abbiamo voluto toccare con mano la situazione ed è emerso a tutti che è molto preoccupante: la scuola Michetti, beneficiaria di un finanziamento intercettato dalla precedente giunta regionale, deve necessariamente riaprire a settembre nella sua sede di via del Circuito per garantire stabilità a quella comunità scolastica ed all'intero quartiere".

Anche la consigliera Stefania Catalano ha espresso preoccupazione aggiungendo che problemi sono stati registrati anche nel cantiere della scuola in via Scarfoglio:

"Nel caso di via del Circuito poi si tratta di trovare una risposta adeguata a due scuole, e non solo ad una, perché se il cantiere-lumaca della Michetti sta preoccupando genitori e istituzioni scolastiche, c'è il caso di via Monte Siella per la quale la giunta non ha soluzioni, dopo aver partecipato ad un bando ministeriale per la demolizione e parziale ricostruzione, piazzandosi però con un punteggio insufficiente per essere finanziato: purtroppo lo avevamo previsto, perché occorreva avere più coraggio nella portata innovativa e nello scegliere di realizzarvi il 'polo 0-6', ovvero l'integrazione delle attività dedicate ai bambini fino ai 6 anni. È ' il momento di accelerare sulla Michetti e trovare velocemente una soluzione all'avanguardia per via Monte Siella che contempli anche un centro sociale per il quartiere, che ne è completamente privo".