Sopralluogo a Cepagatti nell'incrocio pericoloso fra la provinciale per Vallemare, via tre croci e via Di Luzio per trovare una soluzione definitiva

Sopralluogo congiunto del Comune di Cepagatti assieme alla Provincia di Pescara nell'incrocio pericoloso fra la provinciale Vallemare-Cepagatti con via Tre Croci e via Di Luzio dove da tempo accadono periodicamente incidenti, anche mortali a seguito della segnalazione di alcuni residenti. Il sopralluogo è stato effettuato il 5 ottobre scorso

Alla luce di queste pericolosità e per l’incolumità dei cittadini, l'amministrazione comunale sta cercando insieme alla Provincia, una soluzione attraverso una rotatoria oppure un impianto semaforico che possa risolvere definitivamente la problematica e rassicurare i cittadini, che nel frattempo si sono mossi in una raccolta firme, 150 per l'esattezza, depositata in Comune il giorno prima del sopralluogo al quale hanno partecipato alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale oltre al sindaco Gino Cantò, e per la Provincia di Pescara l'ingegnere Scorrano. Presenti anche alcuni residenti.

Per mettere in sicurezza tale incrocio e per evitare che le auto vadano a velocità elevata, è stato proposto nell'immediatezza un monitoraggio più assiduo mediante autovelox mobili e forze dell'ordine, come richiesto dai residenti e, in breve tempo, verrà eseguito uno studio di fattibilità per realizzare una rotatoria che sarà portata alla attenzione dei cittadini residenti. Nel frattempo il sindaco metterà sotto sorveglianza questo tratto stradale per verificare anche il rispetto dei limiti di velocità dei veicoli.