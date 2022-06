Sopralluogo del sindaco Perazzetti nel cantiere in via Belvedere per il rifacimento delle condotte fognarie

Il sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo nel cantiere per il potenziamento e rifacimento delle condotte delle acque bianche ed acque nere in via Belvedere. Qui, infatti, c'era stato uno stop ai lavori dovuti ad una variante in corso d'opera come spiega il primo cittadino angolano:

"Con questo intervento si risolverà la regimentazione delle acque bianche di una buona parte della zona urbanizzata, non permettendo più così la formazione dei costanti pericoli di allagamento di via Belvedere. Il cantiere poi si sposterà in via Ludovico Antinori per poi arrivare a risolvere le annose problematiche di Fosso Trocco e Fonte Alzano. Opere non visibili agli occhi di tanti, ma che risolveranno tanti problemi."