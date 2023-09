Nuovi sopralluoghi del sindaco Masci nelle scuole per i lavori: "Investiti oltre 30 milioni di euro" [VIDEO]

Proseguono i sopralluoghi del sindaco di Pescara Carlo Masci nelle scuole cittadine dove sono in corso i lavori di riqualificazione. Questa volta, il primo cittadino si è recato nell'edificio scolastico in via Anelli, nella zona sud della città dove sono in corso gli interventi per l'efficientamento energetico. Sarà infatti completato il "cappotto" esterno che permetterà un notevole risparmio energetico. Masci ha ricordato che tutti i lavori si sono svolti durante le vacanze estive e l'obiettivo, compatibilmente con l'impatto dei cantieri, è quello di riuscire a riconsegnare in tempo per l'apertura delle scuole le aule agibili.

Il sindaco ha anche ricordato che sono in corso interventi per circa 30 milioni di euro: 17 milioni sono fondi per l'efficientamento energetico ottenuti dal Gse, mentre gli altri 13 milioni di euro sono fondi arrivati dal Pnrr. In ogni caso, ha sottolineato Masci, sono interventi importanti mai visti in città e soprattutto quasi completamente a costo zero per l'ente e di conseguenza per i cittadini pescaresi.