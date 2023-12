La denuncia di Blasioli (Pd): "Soppressa la Laboratoristica dei servizi territoriali di Popoli ed è solo l'inizio"

“La nuova Rete ospedaliera approvata dal centrodestra regionale deve ancora passare al vaglio del tavolo ministeriale, eppure la Asl di Pescara, decide di portarsi avanti e attuarla subito, avviando quindi in anticipo l’annunciata stagione di tagli e chiusure. Con la delibera numero 1876 del 15 dicembre è stata infatti soppressa la Uosd (Unità operativa semplice dipartimentale) 'Laboratoristica dei servizi territoriali' incardinata presso l’ospedale di Popoli, ricollocandola all’interno della Uoc 'Laboratorio analisi cliniche' dell’ospedale di Pescara”.

A denunciarlo è il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli sottolineando che la delibera “così come nella nuova rete ospedaliera, viene però spacciata come un’operazione di efficientamento e razionalizzazione, volta al miglioramento dei servizi e a scongiurare doppioni, determinerà in realtà il depauperamento del presidio ospedaliero di Popoli e soprattutto una diminuzione dei servizi per tutta l’utenza della Val Pescara. Dietro la soppressione dell’Uosd è infatti facile intravedere la diminuzione del personale preposto, del numero di esami effettuati, e quindi dei servizi offerti ai cittadini della zona”, chiosa.

“Non a caso – prosegue Blasioli -, dalla delibera si evince come, contestualmente alla soppressione della Uosd in questione, la Asl non indichi affatto tempi certi per l’attivazione di nuovi punti prelievo sul territorio, rinviandola a un futuro imprecisato. In sostanza, mentre da un lato si provvede, in un battibaleno e senza remore, alla soppressione della Uosd di Popoli, dall’altro non è chiaro quanto l’utenza interessata dovrà attendere prima di vedere ampliati sul territorio i servizi in materia di laboratorio di analisi”.

“Quella intrapresa dalla Asl di Pescara è solo la prima delle tante decisioni sbagliate che deriveranno dall’applicazione della nuova rete ospedaliera appena approvata, sempre che il tavolo ministeriale la giudichi positivamente. Senza dubbio – conclude - non la giudicheranno positivamente i cittadini delle aree interne”.