Somministrati 8.430 vaccini in meno di un mese a Montesilvano, D'Eramo (Lega): "Modello da seguire"

Montesilvano è un modello da seguire per la campagna vaccinale anti Covid-19 in Abruzzo.

Questo il pensiero del deputato Luigi D'Eramo, coordinatore regionale della Lega, che commenta l'attività svolta nel pala Dean Martin.

«In meno di un mese sono stati somministrati 8.430 vaccini, un altro segnale tangibile del buon governo della Lega sul territorio», dice D'Eramo.

«Montesilvano si conferma una città ben amministrata dalla Lega, grazie al lavoro portato avanti dal sindaco Ottavio De Martinis», aggiunge il coordinatore regionale del Carroccio, «un’ulteriore testimonianza di questo si è avuta con la campagna vaccinale di contrasto al Covid-19. Infatti, dal 5 marzo il Comune di Montesilvano ha avviato le inoculazioni per diverse categorie, al pala Dean Martin, rappresentando un punto di riferimento per tutta la regione sia sotto il profilo organizzativo che gestionale. In un mese sono stati somministrate 8.430 dosi, di cui 5.630 al personale scolastico, 2.433 agli ultraottantenni e i restanti tra volontari della protezione civile, forze dell’ordine, vigili del fuoco, volontari di Croce Rossa, associazione nazionale dei carabinieri e centro operativo comunale, inoltre è iniziata la vaccinazione a 140 persone disabili e ai loro caregiver. Si è arrivati a somministrare in una sola giornata anche 1.600 vaccini, numeri importanti che fanno di Montesilvano un modello da replicare anche nel resto della regione. Siamo orgogliosi di dare seguito alla politica dei fatti e della concretezza, sempre accanto alle esigenze dei cittadini».