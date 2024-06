Sola e Alessandrini (M5s) sull'esito delle elezioni comunali: "Risultato insoddisfacente ma non perderemo l'entusiasmo"

Un risultato insoddisfacente ma che comunque non toglierà la voglia di dare battaglia in consiglio per tutelare i cittadini pescaresi. A dirlo l'ex capogruppo comunale del M5s Paolo Sola, riconfermato alle elezioni comunali, e la consigliera regionale del M5s Erika Alessandrini in merito all'esito del voto dell'8 e 9 giugno. La Alessandrini ha commentato:

“Inutile negare che avremmo desiderato un altro risultato che ci avrebbe portato a governare Pescara purtroppo la città ha perso un’occasione unica di cambiamento che la proposta di Carlo Costantini e della nostra coalizione progressista offriva rispetto ai grandi temi strategici quali l'area di risulta, la strada parco e viale Marconi. Questo non ci deve togliere lo stimolo a proseguire il lavoro di opposizione dura e intransigente che, come Movimento 5 Stelle, abbiamo portato avanti negli ultimi cinque anni potendo contare oggi su un gruppo straordinario di attivisti che, prima, ha lottato contro mille difficoltà in una campagna elettorale durissima e, ora, sarà la linfa che sosterrà l’attività del nostro consigliere Paolo Sola, riconfermato in consiglio vomunale”. Sola ha aggiunto:

“Proseguirò nelle battaglie condotte nella consiliatura appena conclusa prima fra tutte quella per la realizzazione di un nuovo canile, dopo lo scempio commesso dalla giunta Masci con la chiusura del rifugio di via Raiale, per contrastare le politiche populiste e le scelte disastrose di questo centrodestra, e portando invece avanti i temi e gli ideali che hanno sempre contraddistinto la nostra attività in consiglio comunale: partecipazione, etica politica, trasparenza, giustizia sociale, ambiente e tutela delle periferie. Un lavoro che è già ripreso insieme alla nostra grande squadra di candidati e attivisti con cui ripartiremo subito con attività sul territorio e nelle piazze, nel pieno spirito di condivisione e apertura che ha sempre caratterizzato il Movimento 5 Stelle”.