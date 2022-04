Città Sant'Angelo, Ruggieri (Azione Politica) contro la vendita della società che gestiva la farmacia comunale

«Esattamente quattro anni fa, in consiglio comunale, si è votato per la vendita della farmacia comunale. Io all'opposizione, ho scelto di sostenerne la vendita proposta dalla maggioranza. Una scelta a dir poco obbligata ma soprattutto tecnica. Poco o niente a che fare con scelte di natura politica o ideologica di cui ancora oggi sono estremamente convinto di aver fatto la scelta giusta per la nostra comunità».

A parlare è Roberto Ruggieri di Azione Politica.

Che prosegue: «Il sottoscritto veniva da una importante esperienza di governo, cinque anni come assessore ai Lavori pubblici della Provincia di Pescara, pieni di soddisfazioni per il territorio ma anche di scelte dolorose e difficili da digerire. Tante scelte tecniche e obbligate anche in Provincia per fare quadrare il bilancio. Ebbene, tornando alla vendita della farmacia comunale, il mio voto palese favorevole ha portato, all'epoca, a una definitiva rottura tra me e il mio gruppo di opposizione. Accusato di tutto, dall'appartenenza a quella maggioranza (di centrosinistra) a una responsabilità di chi sa quali apocalittici danni avrebbe causato la vendita di un servizio quale quello della farmacia all'intera popolazione di Città Sant'Angelo. Il dato reale è stato che quella vendita ha portato alle casse comunali 1 milione e mezzo di euro, sventando il rischio fortissimo dell’arrivo di un commissario che avrebbe alzato le tasse a tutti i cittadini; di offrire un ottimo servizio alla popolazione, molto più vantaggioso in termini di offerte e di scontistica e addirittura la conferma di rimanere lì a Madonna della Pace. L'unica differenza che non è più comunale. In questi giorni dai giornali scopro che l'attuale maggioranza intende vendere la società che gestiva la farmacia e che oggi offre il servizio a domanda del trasporto scolastico ai ragazzi che frequentano le scuole di Città Sant'Angelo».

Poi Ruggieri aggiunge: «Ma come, non sono gli stessi che mi hanno accusato e massacrato contestando di sostenere la vendita di un bene del Comune? Non sono gli stessi che ritenevano fosse estremamente dannoso vendere un bene così importante a tal punto da procurare un grandissimo danno alle famiglie angolane e impoverendo i beni del Comune? È facile "drogare" i cittadini con una facile opposizione che contesta tutto a prescindere, ma poi quando si è in maggioranza bisogna fare i conti con il bilancio e i conti devono tornare sempre. Le scuse so che non arriveranno mai ma riconoscete almeno che la coerenza non sapete minimamente dove sia».