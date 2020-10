Il Pd sulla situazione della discarica di Bussi: "Partono oggi gli interventi che dovevano essere eseguiti 13 anni fa"

Una conferenza stampa davanti alle aree 2a e 2b del sito di Bussi, per fare il punto della situazione sul fronte della messa in sicurezza delle aree inquinate. I consiglieri regionali e il circolo Pd di Bussi hanno spiegato i risultati ottenuti nelle ultime settimane e negli ultimi mesi, con il consigliere Blasioli che è stato il successore di Giovanni Legnini alla Presidenza della Commissione regionale d’Inchiesta su Bussi.

Il cantiere appena avviato, spiega il Pd, sarebbe dovuto partire nel 2007, entro 48 ore dalla scoperta del sito avvenuta nel 2007. Lavori partiti oggi a distanza di 13 anni grazie al lavoro svolto dalla Commissione.

Chi sta adottando queste misure è Edison, quale soggetto individuato come soggetto inquinatore. Sono interventi importanti perché servono sostanzialmente a isolare 150.000 metri cubi di rifiuti dalla pioggia che, penetrando questa immane distesa di sostanze tossiche, avrebbe finito per violare le falde e i fiumi. Alle nostre spalle il fiume Tirino che passa proprio qui a confine della discarica 2 A.

Sono lavori che Edison porta avanti, al netto del ricorso in Cassazione, azionato avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 2301 del 6 aprile 2020, con cui il Consiglio di Stato l’ha riconosciuto come soggetto inquinatore (Edison ha presentato ricorso in Cassazione contestando la giurisdizione). Ciò significa sicuramente un bel passo in avanti, anche se tardivo, ma anche tanta attenzione al prossimo futuro: non dobbiamo abbassare la guardia e non dobbiamo considerare scontata la rimozione dei rifiuti e la bonifica, e come Pd non ciò non accadrà mai.