Sit-in degli studenti del liceo Marconi davanti alla Provincia per chiedere risposte sul futuro dell'istituto

Sabato 12 giugno alle 15,30 tutta la comunità del liceo scenderà in piazza per chiedere chiarezza dopo l'annuncio della demolizione della sede in viale Marconi

Sit-in davanti alla sede della Provincia di Pescara da parte della comunità del Liceo Marconi sabato 12 giugno dalle 15,30. Lo hanno fatto sapere Saverio Gileno del Pd Provinciale e Lorenzo Marinari segretario dei Giovani Democratici. Il Pd assieme ai Giovani Democratici e a studenti, docenti e personale Ata del liceo, chiedono chiarezza e risposte sul futuro dei 1.600 studenti.

“Dopo l'annuncio della prossima demolizione della sede di Via Marconi del Liceo non sono seguite prospettive sul futuro della scuola le opzioni venute alla luce: divisione degli studenti in varie strutture anche al di fuori del Comune di Pescara e svolgere un periodo in Dad non sono accettabili.”

Anche il segretario provinciale del Pd Maiale è intervenuto sull'argomento:

“Attraverso i nostri consiglieri provinciali chiederemo che venga fatta al più presto chiarezza sul tema e che si assicuri una soluzione adeguata per la comunità del liceo Marconi"