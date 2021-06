Sit-in a Pescara dei Giovani Democratici e Pd per la riapertura delle biblioteche regionali

Appuntamento giovedì 3 giugno alle 11 in piazza Italia davanti alla biblioteca provinciale per chiedere di riaprire al pubblico le biblioteche regionali

Sit- in di protesta dei Giovani Democratici Abruzzo e del Pd per chiedere alla giunta Marsilio di riaprire le biblioteche regionali. Appuntamento giovedì 3 giugno dalle 11 in piazza Italia, davanti alla biblioteca D'Annunzio della Provincia.

Saverio Gileno e Claudio Mastrangelo hanno dichiarato:

"L’Abruzzo è una delle poche realtà che non ha previsto la riapertura completa delle biblioteche regionali. In questo modo a Pescara non viene assicurato un luogo per permettere agli studenti medi ed universitari di studiare in tranquillità e sicurezza. Per questo e per chiedere alla Regione di investire nel sistema culturale delle Biblioteche regionali, saremo a Pescara per un sit-In davanti la biblioteca “D’Annunzio”

La richiesta è anche quella di avviare un progetto di valorizzazione delle biblioteche pubbliche. Saranno presenti anche i consiglieri regionali del Pd Blasioli e Paolucci e i consiglieri comunali.