Sit-in del centrosinistra per i ritardi nella formazione della nuova giunta comunale

Il centrosinistra di Pescara organizza un sit-in di protesta per i ritardi nella formazione della giunta comunale del Masci bis.

L'iniziativa dei consiglieri comunali di opposizione è prevista alle ore 11 di lunedì 15 luglio.

L'appuntamento è di fronte al Comune.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Lo scopo, come si legge in una nota, è quello di «stigmatizzare i ritardi del sindaco Masci nella formazione della giunta in un momento così difficile per la città».