Stanziati altri 50 mila euro dalla giunta Perazzetti per la sistemazione delle strade di Città Sant'Angelo

Il sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti ha annunciato lo stanziamento di ulteriori 50 mila euro di fondi destinati a migliorare la viabilità sulle strade angolane. La delibera di giunta è stata approvata nei giorni scorsi e riguarda in particolare la sistemazione degli asfalti.

Oltre ai fondi per le strade, il sindaco ha informato che è stato anche avviato il progetto di ristrutturazione del Centro Sociale dell'area dell'ex Mercato del Fiore in Via Lungofino, per aprire una struttura per il "Dopo di Noi" destinata ai ragazzi autistici, con un investimento di 230 mila euro. Nel centro, che sarà all'avanguardia, saranno assistiti gli autistici con età superiore ai 18 anni e che non hanno più un punto di riferimento stabile per l'assistenza all'interno del proprio nucleo familiare.