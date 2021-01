Sistemata in piazza Salotto l’aiuola del 'calice' di Toyo Ito, è polemica tra Pd e Lega

È stata sistemata in piazza Salotto l’aiuola dove un tempo sorgeva il 'calice' di Toyo Ito. Ed è polemica tra Pd e Lega. Continua, in particolare, il botta e risposta tra il consigliere comunale Dem Francesco Pagnanelli e il Carroccio: prima le proteste sulla sicurezza, cui aveva ribattuto il presidente della commissione mobilità e sicurezza Armando Foschi, ora le critiche sul degrado con la replica del capogruppo comunale Vincenzo D'Incecco.

Comincia Pagnanelli, commentando così su Facebook: "Si lavora all’aiuola di piazza Salotto di cui ieri avevo denunciato il degrado e l’abbandono. Evidentemente queste mie segnalazioni sono utili". Poi è il turno di D'Incecco, che si rivolge "ai fenomeni da tastiera del Pd... quelli che hanno distrutto Pescara", ricordando che i lavori nell'aiuola "erano programmati da diverso tempo. Forse, avendo ricevuto qualche soffiata da qualche adepto, avranno pensato di sollecitarne la manutenzione proprio il giorno prima che questa avvenisse! Notoriamente questa è una pratica dell'esponente tipo Pd pescarese".

Ma Pagnanelli non ci sta: "Dato che il consigliere D’Incecco farnetica su presunti adepti che avrebbero dato la soffiata al Pd in merito ai lavori di rifacimento dell’aiuola, perché lo stesso non pubblica gli atti determinativi di questa programmazione? Semplice, perché non esistono! Le chiacchiere della Lega!". Secondo Pagnanelli, infatti, "qualsiasi azione amministrativa deve essere accompagnata da un atto formale", ma "non esistono atti con data anteriore ad oggi, ho verificato".