Sistema idrico, Marcozzi (Gruppo misto): "Chiederò tutta la documenzione del progetto 'Bandiera Abruzzo'"

“Sarà compito della Commissione d'inchiesta sull'emergenza idrica richiedere tutta la documentazione prodotta in merito all'intervento presentato questa mattina dal presidente Marsilio e dall'assessore Imprudente sull'ampliamento dell’impianto di potabilizzazione esistente a Montorio al Vomano e la realizzazione della condotta adduttrice per l’approvvigionamento idrico del sub ambito pescarese. Scopo della Commissione è quello di mettere una volta per tutte il tema acqua anche al centro del consiglio regionale, tenendo un faro accesso sulle iniziative della giunta. E così faremo anche con questo progetto”.

A dichiararlo è la presidente della commissione regionale Sara Marcozzi (Gruppo misto). “I fondi del pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) - aggiunge dovranno essere sfruttati al meglio per risolvere quei problemi che si sono stratificati nel corso degli anni sul territorio, a partire dallo spreco di acqua e dal vergognoso contingentamento della risorsa idrica a cui gli abruzzesi, negli anni, si sono tristemente abituati. Una condizione che i nostri concittadini non meritano. Il costo dell'opera, 55 milioni di euro, e la durata dei lavori la cui chiusura è prevista nel 2025)richiedono attenzione e approfondimento da parte di tutti commissari, e per fornire ogni elemento utile al nostro lavoro di controllo verranno convocati in audizione i vertici di Regione Abruzzo. Parallelamente a questo – conclude Marcozzi -, la commissione proseguirà il percorso di audizioni come da calendario già stabilito. Nella seduta fissata per mercoledì 26 ottobre sarà la volta dei presidenti delle società di gestione Gsa e Cam”.