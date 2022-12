Sisma 2016: oltre 7 milioni di euro alla diocesi Pescara-Penne per la ricostruzione delle chiese danneggiate

Oltre 7 milioni di euro alla diocesi Pescara-Penne per la ricostruzione delle chiese danneggiate dal sisma 2016. Tanto è stato stanziato dalla cabina di regia integrata per i danni provocati dal terremoto con uno stanziamento complessivo per le diocesi abruzzesi di 79 milioni 606mila 243 euro. Per quella della provincia lo stanziamento è per la precisione di 7 milioni 185 mila euro e riguarderà dieci interventi.

“Con l’avvio dei lavori di ricostruzione di tante chiese danneggiate dal terremoto del centro Italia anche in Abruzzo si restituirà vitalità a centri storici delle aree interne che sono ancora chiusi – commenta il presidente della Regione Marco Marsilio -. Abbiamo compiuto un importante passo in avanti dopo aver individuato e catalogato i danni subiti dagli edifici di culto. Adesso saranno le diocesi, in qualità di soggetti attuatori a predisporre l’iter per l’avvio dei cantieri. L’auspicio è che nel più breve tempo possibile, con la restituzione alle comunità locali di queste chiese che in molti casi rappresentano oltre che un bene culturale anche un simbolo di identità, tanti paesi dell’Abruzzo possano riconquistare vitalità, attrarre turisti e tornare a una quotidianità andata persa dopo le scosse di terremoto e la forte nevicata a cavallo tra il 2016 e il 2017”.

Questa la ripartizione dei fondi, oltre a quelli destinati alla diocesi Pescara-Penne, per le altre diocesi del territorio: 20 milioni 727mila 431 euro a quella dell'Aquila per 16 interventi; 23 milioni e 100mila euro alla diocesi di Sulmona-Valva per 16 interventi; 21 milioni 148 mila 800 euro per la diocesi di Teramo-Atri per 33 interventiun milione 945mila euro per quella di Chieti-Vasto e destinati a quattro interventi. Altri 5 milioni e mezzo per 5 interventi sono stati destinati agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti