Il sindaco di Spoltore Trulli sul nuovo statuto di Ambiente Spa: "Scelta che divide quando servirebbe essere uniti"

La modifica allo statuto di Ambiente Spa è una scelta che divide in un momento in cui è fondamentale avere unità. A dirlo il sindaco di Spoltore Chiara Trulli, che interviene nel dibattito riguardante la modifica approvata dal consiglio comunale di Pescara il 26 luglio scorso che potrebbe portare i comuni con quote minoritarie a non avere più una vera rappresentanza, e spiega che anche i primi cittadini Alessandro D'Ascanio (Roccamorice), Franco Enrico Marinelli (Serramonacesca), Riziero Zaccagnini (Tocco da Casauria), Antonino D'Angelo (San Valentino), Catia Campobasso (Vicoli), Concezio Galli (Popoli), Davide Morante (Salle), Domenico Vespa (Villa Celiera), Gabriele Starinieri (Loreto Aprutino), Giuseppe Esposito (Lettomanoppello), Samuele Di Profio (Civitaquana), Donatella Rosini (Carpineto della Nora) condividono la sua posizione assieme al segretario provinciale del Pd Nicola Maiale e alla vice segretaria Leila Kechoud:

"In un consiglio a cinque Pescara potrà contare su tre consiglieri, e dunque imporre in ogni caso la sua volontà. Nel caso di un consiglio a tre, invece, due posti spetterebbero a Pescara e uno a Città Sant'Angelo, senza nessun rappresentante per gli altri comuni. Ambiente rappresenta per la nostra provincia il tassello fondamentale della gestione pubblica di una risorsa, quella dei rifiuti, da sempre a rischio di infiltrazioni criminali e in ogni caso piuttosto delicata: la rappresentanza deve essere la più estesa possibile, i Comuni e gli eletti dai cittadini devono contare davvero. Invece si punta a trasformarla in una Super Attiva. È un discorso di equità: noi siamo convinti che Ambiente debba essere più di una società pubblica, solo così potrà davvero crescere e assumere la gestione dei servizi di igiene urbana nei principali territori della provincia, a cominciare da quelli che oggi sono soci di minoranza".