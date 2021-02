La proposta del sindaco di Spoltore: "Un tavolo permanente di coordinamento fra i comuni per l'emergenza Covid"

Attivare subito un tavolo di coordinamento per decidere insieme le misure anti Covid da attivare fra Pescara, Montesilvano, Spoltore e Città Sant'Angelo. La proposta arriva dal sindaco di Spoltore di Lorito, che sottolinea come i colleghi abbiano già dato disponibilità, ed ora sarà valutata dal prefetto con l'obiettivo di arrivare a regole differenziate per questi territori al fine di contenere e contrastare la possibile terza ondata del virus, dovuta soprattutto alle nuove varianti.

"Chiusure ed aperture, ad esempio delle scuole, devono essere effettuate in contemporanea se vogliamo che siano efficaci e limitare i disagi per i cittadini. Penso ad esempio a chi ha figli di età differenti che frequentano classi in comuni di diversi: oppure alla chiusura di parchi o piazze, che previste in modo non omogeneo nei comuni dell'ambito metropolitano diventerebbero inefficaci, potendo i cittadini spostarsi liberamente nei comuni limitrofi".

L'8 febbraio scorso c'è stato un primo incontro durante il quale si è pensato di coinvolgere anche i comun di Francavilla al Mare e San Giovanni Teatino per un tavolo permanente da mandare avanti fino alla fine dell'emergenza continuando a mettere a disposizione del prefetto un contingente della polizia locale che continueraà a collaborare con le forze dell'ordine.