L'attacco del sindaco di Spoltore a Poste Italiane: "Inaccettabili i disagi all'ufficio postale del capoluogo"

Il primo cittadino Di Lorito fa riferimento ai disagi dovuti alla struttura temporanea presente da mesi dopo i danni causati dall'esplosione per un furto avvenuto a fine ottobre 2020

A distanza di sette mesi, nonostante le rassicurazioni di Poste italiane, la situazione dell'ufficio postale di Spoltore capoluogo è ancora difficile con grossi disagi per i cittadini. La denuncia arriva dal sindaco Di Lorito che parla di una situazione inaccettabile: bancomat non disponibile, spazi ridottissimi all'esterno della struttura temporanea e problemi di parcheggio. La notte del 31 ottobre 2020, lo ricordiamo, ci fu un assalto da parte di alcuni malviventi che nel tentativo di rubare il bancomat fecero saltare delle cariche esplosive che provocarono grossi danni all'ufficio postale diventato in parte inagibile:

"Dei quattro sportelli abitualmente previsti per quell'ufficio, attualmente ne lavorano solo due, i disagi sono tanti, perché di fatto la funzionalità dell'ufficio è dimezzata. E poi ci sono le misure anti-covid, ovviamente, che già avevano un ruolo nel creare file all'aperto e disagi quando l'ufficio postale funzionava. L'utenza, mediamente molto anziana, è costretta a sopportare all'aperto, al freddo o al caldo, per tempi molto lunghi"

Di Lorito si dice pronto a rivolgersi al Ministro o addirittura al Presidente Mattarella se la situazione non verrà sbloccata, con la situazione rimasta immutata per un ufficio postale che serve circa 6 mila utenti:

"È grave anche se pensiamo al ruolo che Poste, i suoi uffici e il suo personale, hanno nella campagna vaccinale contro il Covid-19. Siamo in Italia, non posso accettare di vedere i miei cittadini aspettare all'aperto con disagi che da cinquant'anni non ci sono neppure nei piccoli paesi del terzo mondo: esigo che Poste chiarisca la situazione e comunichi una tempistica certa sulla soluzione di questo problema"