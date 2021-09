Il sindaco di Spoltore scrive al Ministro Giorgetti sui lavori all'ufficio postale del capoluogo: "Ritardi inaccettabili"

Il sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito, ha scritto al Ministro Giorgetti in merito alla questione dei lavori di ripristino dell'ufficio postale del capoluogo, danneggiato e parzialmente inagibile a causa del tentativo di furto avvenuto il 31 ottobre 2020. Di Lorito esprime forti critiche per i ritardi accumulati nei lavori, con totale disappunto nei confronti di Poste Italiane per la gestione del ripristino, che causano disagi agli utenti.

Il servizio è stato mantenuto attivando un ufficio mobile e una struttura provvisoria a novembre 2020. I lavori per il ripristino, la cui durata è stimata in 60 giorni, sarebbero dovuti iniziare prima a gennaio, poi a marzo, a maggio e infine sono partiti a meta giugno con termine previsto il 15 agosto.

Ad oggi il cantiere è in corso e quell'ufficio postale serve 6100 abitanti, con disagi per gli anziani costretti a lunghe code all'aperto su sedute scomode ed indecorose come muretti e blocchi di cemento:

"Tenendo conto della funzionalità a servizio ridotto dell'ufficio provvisorio si è inoltre chiesta inutilmente anche la possibilità di estendere l'orario di apertura al pubblico ulteriormente nel pomeriggio, per migliorare così la qualità dei servizi già fortemente in discussione e diluire le lunghe file al di fuori dell'ufficio temporaneo".

Vanno anche conclusi il prima possibile i lavori di rifacimento del piazzale antistante, ad uso esclusivo degli utenti di Poste Italiane, contemplando anche un semplice massetto di cemento che vada a correggere le attuali irregolarità, le insidie e la polvere causata dalla ghiaia predisponendo anche almeno uno stallo di sosta per disabili, ad oggi inesistente".